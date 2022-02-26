Сборная Швеции по футболу не будет проводить возможную финальную встречу стыкового турнира за выход на чемпионат мира — 2022 с Россией вне зависимости от места проведения матча.

«Помимо моральных соображений, которых самих по себе более чем достаточно, можно также задаться вопросом, насколько матчи с участием сборной России могут быть гарантированы с точки зрения безопасности в сложившейся ситуации, даже на нейтральной территории», — говорится в сообщении на сайте Шведского футбольного союза.

Напомним, 26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что национальная команда Польши отказывается проводить стыковой матч против России.