Швеция направит Украине пять тысяч противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тысяч полевых пайков и 52 миллиона долларов, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

«Швеция направит военную помощь Украине. Она включает в себя 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 бронежилетов и 135 000 полевых пайков. Он также включает в себя 500 миллионов шведских крон (52 миллиона долларов — ред.) для Вооруженных сил Украины», — написала Линде на своей странице в Twitter.