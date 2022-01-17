Новая азербайджанская команда КВН «Шуша» принимает участие в крупнейшем ежегодном слете веселых и находчивых — Международном фестивале команд КВН «КиВиН» в Сочи, сообщает #. В этом году фестиваль проходит в 33 раз.

В Сочи — ажиотаж: свыше 500 команд с России и других стран приехали в курортный город, в легендарную гостиницу «Жемчужина», где организован штаб фестиваля и проходят все самые главные события.

«Главное на фестивале – это общение и возможность работать вместе, в одной команде. Это действительно бесценный опыт для молодых людей», — говорят организаторы. Но к этому стоит прибавить еще один важный нюанс — именно в Сочи происходит судьбоносное распределение команд на предстоящий сезон. Кто и где будет играть в 2022 году – решается именно тут. Естественно, что каждая команда стремится попасть на квновский Олимп — в одну из главных телевизионных лиг КВН. Предел мечтаний каждого квнщика — играть в Высшей лиге.

Азербайджан на фестивале в Сочи представляет команда «Шуша». Команда – новая, но игроки – опытные квнщики, воспитанники и чемпионы Азербайджанской Лиги КВН — Равиль Мансимов, Кенан Азимзаде, Бейукага Алиев, игравшие в известных центральных лигах России, а также участник Высшей Лиги и обладатель награды «Кивин в темном» (Голосящий Кивин) в составе команды «Сборная Баку» Нариман Алиев.

Создателем команды является сценарист легендарной команды КВН «парни из Баку», продюсер проекта «Бу шехерде» Мушвиг Аббасов. Еще одна звезда команды «Шуша» — Джавид Курбанов, также «парень из Баку», автор и участник многих известных проектов в России. Он является главным сценаристом команды «Шуша».

По итогам выступления первого дня «шушинцы» в числе 6 команд попали в номинацию «Разрыв дня», что говорит о высоком интересе к нашей команде. Сейчас ребята готовятся к выступлению во втором туре.

«Зал принял нас очень хорошо. Шутки понравились. Команда хоть и новая, но все участники – профессиональные квнщики», — говорит # Бейукага Алиев.

«Думаю, мы не подвели. Успех команды «Шуша» в Сочи – это успех и достижение всего азербайджанского КВН», — добавляет Кенан Азимзаде.

Результаты по итогам второго тура и объявление состава ведущих лиг КВН состоится 22 января.