В Азербайджане планируют повысить размеры госпошлин на судебные разбирательства и наделить судей полномочиями штрафовать участников процессов за «необоснованные ходатайства». Новые поправки в законодательство ущемляют институт защиты и станут тяжким бременем для населения, заявили активисты и адвокаты.

Речь о рассматриваемом в парламенте пакете поправок в Гражданско-процессуальный и Административно-процессуальный кодексы Азербайджана, а также в закон «О государственной пошлине». Тексты поправок были заранее опубликованы на сайте парламента и вызвали критику у активистов и представителей адвокатуры.

«Парламент рассматривает изменения в законодательство по судебной системе, где имеется два важных вопроса. Касаются они повышения уровня государственных пошлин за подачу в суд. По этим поправкам предоставляется право судьям штрафовать адвокатов за подачу необоснованных жалоб и ходатайств. Адвокатское сообщество резко возражает против всего этого. Я в свою очередь тоже против, хотя, по сути, эти изменения правильные. В этом моя позиция отличается от мнения большинства коллег», — сказал # юрист и финансист, автор книги «Банковское право Азербайджана» Акрам Гасанов.

Сами изменения юрист называет правильными, но не считает целесообразным вводить их сейчас – при текущей абсолютно неэффективной коррупционной судебной системе, необразованных в подавляющем своем большинстве судьях:

«Повышение государственных пошлин нужно для того, чтобы люди не подавали необоснованные иски. Такое часто встречается на практике – подают необоснованные иски, чтобы оттянуть время и др. А с повышением пошлин будут знать, что, подав заявление в итоге проиграют и потеряют деньги. Это некая штрафная санкция, а заодно и поступления в госбюджет, что тоже не помешает. Во многих странах такой подход присутствует – если дело выиграно, уплаченную пошлину можно потребовать у другой стороны.

В нашей же судебной системе судебный процесс походит на казино. Никогда не заешь, выиграешь или нет, даже в случае абсолютной правоты. Тогда как в нормальной судебной системе победу можно предвидеть, а, следовательно, и возврат уплаченной пошлины. В Азербайджане это не так и вся проблема в этом. А значит, говорить об этих новшествах можно лишь тогда, когда местная судебная система заработает нормально. Есть такое правило в законодательстве – если ты подал в суд и выиграл, то можешь потребовать возмещения расходов на услуги адвоката, юриста. Однако местные суды упомянутое требование либо не удовлетворяют, либо же делают это частично».

По словам юриста, этим ограничивается возможность людей подавать в суд, поскольку расходы в случае выигранного дела не возмещаются. А потому следует вывод о создаваемых искусственно барьерах для бедных людей. Что же касается подачи адвокатами необоснованных жалоб и ходатайств, действительно, признает Гасанов, во время судебных процессов такое нередко встречается, чтобы оттянуть время и создать препятствия на пути правосудия:

«К тому же речь о штрафе за подачу явно необоснованных жалоб и ходатайств. Как уже говорилось, подобные штрафы есть во многих странах, но мои коллеги адвокаты возражают против этого с той точки зрения, что именно суд будет считать явно необоснованным? А ведь что такое явно необоснованный иск? Это понятие оценочное. В нормальной судебной практике оно регулируется установившейся судебной практикой. Т.е. все адвокаты знают, какие жалобы и ходатайства судами считаются необоснованными. У нас же отсутствует такая практика.

Азербайджанские суды несколько лет как принялись публиковать свои решения, но вопреки указу Президента страны от 3 апреля позапрошлого года, где глава государства поручил Министерству юстиции создать поисковую систему по судебным решениям, это не сделано». https://zerkalo.az/kto-to-prepyatstvuet-tomu-chtoby-v-strane-byla-normalnaya-sudebno-pravovaya-sistema/

Поисковая система нужна для того, чтобы, имея под рукой этот поисковый инструмент, каждый мог изучить судебную практику, заметил юрист:

«Не создают эту поисковую систему, чтобы развязать себе руки. Сейчас же получается, что в одних случаях они будут кого-то штрафовать, а в других – нет. А потому, чтобы вводить штрафы и пошлины для начала пусть создадут поисковую систему, чтобы юристы могли видеть судебную практику — когда ходатайства и жалобы считаются необоснованными. Только после этого через несколько лет можно будет говорить о штрафах. К вопросу о том, почему это сделано именно сейчас? Дело в том, что за последние годы уровень адвокатуры вырос. Адвокаты в среднем грамотнее, настойчивее и более трудолюбивы, нежели судейский корпус. Судьи не могут работать по-прежнему и пытаются сейчас ограничивать возможности адвокатов. Потому я, в принципе, эти изменения поддерживаю, но считаю их преждевременными».