Штаб Трампа подал в суд на Washington Post за ложь о сговоре с Россией

Ранее предвыборный штаб Трампа подал аналогичный иск против крупнейшей американской газеты New York Times. В заявлении штаба отмечалось, что иск против издания был подан «из-за статьи, которая говорит о сговоре с Россией как о свершившемся факте».(РИА Новости)