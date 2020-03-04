Штаб Трампа подал в суд на Washington Post за ложь о сговоре с Россией

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на американскую газету Washington Post за публикацию в 2019 году «ложных и клеветнических заявлений» о якобы сговоре действующего главы государства с Россией, сообщил телеканал Fox News.
Ранее предвыборный штаб Трампа подал аналогичный иск против крупнейшей американской газеты New York Times. В заявлении штаба отмечалось, что иск против издания был подан «из-за статьи, которая говорит о сговоре с Россией как о свершившемся факте».(РИА Новости)