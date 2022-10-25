Запрет на въезд в Чехию для граждан России с туристической шенгенской визой вступил в силу 25 октября. Как ранее объявил министр иностранных дел страны Ян Липавски, россияне не смогут попасть в страну через международный аэропорт Чехии с целью туризма, спорта или культуры.

«В ситуации, когда российский режим бомбит гражданские объекты, мы не можем закрывать на это глаза», — добавил он. По словам чиновника, правительство приняло такое решение единогласно.

По мнению министра, Чехия также должна отказывать в визе россиянам, которые уезжают от мобилизации и запрашивают убежище. С мнением министра не согласился президент страны Милош Земан. На вопрос, должна ли Чехия принимать российских беженцев, которые пытаются избежать принудительного призыва в армию, бежав из своей страны, Земан ответил: «Определенно да». Земан сравнил россиян, которые просят убежища, с украинскими беженцами и подчеркнул, что они не представляют угрозы для безопасности Чехии.

Чехия стала шестой страной, которая закрыла границы для россиян. Ранее это сделали Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша. Въехать в эти страны могут только граждане России, посещающие родственников, а также диссиденты, водители фур и дипломаты. Правительства этих стран оставили возможность въезда по гуманитарным соображениям, но каждый такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. (moscowtimes.ru)