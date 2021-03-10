Северный поток-2: решающая схватка впереди

Ряд республиканцев в Палате представителей США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность в связи с бездеятельностью администрации президента Джо Байдена в отношении проекта «Северный поток-2».

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока-2», подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — говорится в письме, размещенном Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США.

Республиканцы также выразили озабоченность тем, что заявления американской администрации в отношении газопровода не соответствуют ее реальным действиям, не подкрепляются ими.

Действительно ли есть серьезные основания опасаться, что власть демократов не станет столь же решительно противостоять строительству этого балтийского газопровода, как это происходило при Трампе? И на каком этапе вообще находится сейчас реализация этого проекта?

На эти вопросы # ответил эксперт, обстоятельно изучающий данную тематику, Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» (Киев):

— Газпром и его дочерняя компания-оператор “Северного потока-2”, зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG, прекратили информировать о темпах укладки двух ниток трубопровода. Потому что эти темпы – черепашьи и позорны для российского “национального достояния”. Остаток, который подлежит достройке – 147 км на обоих нитках. 12-якорная баржа “Фортуна” не имеет системы динамического позиционирования и в принципе не может сваривать и укладывать трубы со скоростью 5 км в сутки, как это делал трубоукладчик Pioneering Spirit швейцарской Allseas. Ее скорость укладки – 400 м в сутки. С учетом вроде бы уложенных в последний месяц 13 км, что невозможно точно верифицировать, осталось уложить по первой нитке 49 км.

В начале февраля, когда возобновилась достройка, в России хорохорились, что в апреле-мае полностью завершат укладку газопровода. В лучшем случае они могли бы завершить только одну нитку. Но “внезапно” было сообщено о переносе сроков завершения на сентябрь. Так что, российские маневры в информационном пространстве и на море продолжаются. Выдавать желаемое за действительное – один из приемов российской пропаганды. А действительность состоит в том, что если даже газопровод будет готов на 99,99%, но одна 12-метровая труба не будет уложена, система работать не будет. Если, все же, не мытьем так катаньем ее достроят, то она не будет сертифицирована, потому что сертификатор ушел из проекта, газопровод не будет застрахован без надлежащей сертификации, да и страховщик тоже отказался от предоставления услуг. Конечно, русские могут пойти традиционно “по беспределу”, но вряд ли такие фокусы пройдут в Европе, которая хотя и расписалась в собственной беспомощности, но все же не сняла ограничений для “Северного потока-2”.

Что касается американских дел, то вряд ли стоит делать вывод о смене курса в отношении «Северного потока-2». Бывший вице-президент США и нынешний президент США Джо Байден называл ранее и называет сейчас этот проект плохой сделкой. Скорее всего, речь идет о дипломатических маневрах Вашингтона, который дает последний шанс Берлину отказаться от проекта или, по крайней мере, заморозить его на неопределенный срок. Хотя в рядах команды Байдена есть и сторонники новой “перезагрузки” отношений с Россией, которые считают, что санкциями в отношении “Северного потока-2” можно пожертвовать во имя решения глобальных задач – сдерживания Китая, борьбы с изменениями климата.

Полагаю, в новой администрации США понимают, что запуск проекта будет символизировать победу путинской клептократии и российской коррупции над западной демократией, победу России и Германии над США, доминирование российско-германского альянса в Европе, слом трансатлантизма. Это не то, к чему стремится Байден. И уж точно, в его планы не входит дать повод Трампу для уничижительной критики демократов и шанса на президентство в 2024-м. Так что, решающая схватка впереди.