Серия А: Буффон побил рекорд Мальдини

Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон превзошел экс-защитника «Милана» Паоло Мальдини по количеству проведенных в Серии А матчей.

Как передает Opta, 42-летний вратарь вышел в стартовом составе на встречу 30-го тура чемпионата Италии с «Торино» (4:1). Это 648-й матч Буффона в Серии А. На счету Мальдини — 647 матчей в итальянском чемпионате.

Буффон стал игроком «Ювентуса» летом 2001 года, покинув «Парму». Сумма трансфера составила 52,88 млн. евро. Летом 2018-го голкипер перешел в ПСЖ в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в «Ювентус». В нынешнем сезоне голкипер провел семь матчей в чемпионате Италии и пропустил семь мячей.

Паоло Мальдини выступал за «Милан» в 1984-2009 годах. В Серии А защитник сыграл 647 матчей, забил 30 голов.