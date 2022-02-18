Пророссийские сепаратисты за сутки 60 раза нарушали режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом сообщили в пятницу в Киеве, отметив, что за сутки на Донбассе пострадали двое украинских военных и по меньшей мере пять гражданских.

Боевики более 40 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вооруженные формирования в числе прочих обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата оккупантов, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения. (Агентство Анадолу)