Сенатор от Калифорнии Харрис поддержала предвыборную кампанию Байдена

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, поддержала предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Джо Байден с достоинством служил свей стране, и сейчас мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо, — указала Харрис в заявлении, опубликованном в воскресенье в ее Twitter. — Я сделаю все от меня зависящее, чтобы поспособствовать его избранию следующим президентом Соединенных Штатов».

Харрис вступила в предвыборную гонку в январе прошлого года, а вышла из нее в середине декабря. Свое решение она объяснила нехваткой средств на продолжение предвыборной кампании. Телекомпания CNN отмечала, что уровень ее поддержки среди избирателей не превышал 5%.(ТАСС)

| 2020-03-08T19:55:17+00:00 8 марта 2020, 19:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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