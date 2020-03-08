Сенатор от Калифорнии Харрис поддержала предвыборную кампанию Байдена

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, добивавшаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, поддержала предвыборную кампанию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

«Джо Байден с достоинством служил свей стране, и сейчас мы нуждаемся в нем больше, чем когда-либо, — указала Харрис в заявлении, опубликованном в воскресенье в ее Twitter. — Я сделаю все от меня зависящее, чтобы поспособствовать его избранию следующим президентом Соединенных Штатов».

Харрис вступила в предвыборную гонку в январе прошлого года, а вышла из нее в середине декабря. Свое решение она объяснила нехваткой средств на продолжение предвыборной кампании. Телекомпания CNN отмечала, что уровень ее поддержки среди избирателей не превышал 5%.(ТАСС)