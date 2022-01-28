Бакинским киноманам представили байопик «Голос любви» о живой легенде мировой музыки Селин Дион. Целый год картина была одной из самых ожидаемых в мировом прокате, ее релиз переносили дважды из-за пандемии коронавируса.

Специальный показ фильма был организован в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в ТЦ «Dəniz Mall». Гостями киновечера стали звезды шоу бизнеса, журналисты и блогеры.

Сценарий музыкальной драмы «Голос любви» основан на биографии и творческой карьере известной канадской певицы Селин Дион. Режиссер Валери Лемерсье сама сыграла роль главной героини певицы Алин. В фильме изменены имена персонажей и некоторые детали, но в целом сюжет повторяет многие этапы жизни знаменитой поп-дивы.

Фильм был одобрен самой Селин Дион.

Молодые талантливые исполнители Влада Ахундова и Эльвин Новрузов (L’veen) вживую спели хиты певицы, а поддержку в организации мероприятия оказали ресторан «Beverly Hills», креативная компания «Light in Black», компания «Savalan Winery», Red Bull и Şeh Su.

Азербайджанские киноманы оценили фильм бурными аплодисментами в финале. Единственным недоумением, которым задались некоторые зрители после просмотра, это — конфликт возрастов. Разницы в возрасте у актеров нет фактически и визуально в кадре. 55-ти летняя Валери Лемерсье играет 12-ти летнюю девочку, потом 15-летнюю, затем 20-летнюю и так до зрелого возраста. Никакие технологии не приблизили актрису к нужному возрасту на экране.

Триумфатор песенного конкурса «Евровидение» Эльдар Гасымов признался в интервью #, что посмотрел фильм с большим удовольствием:

«Селин Дион – это любимая певица моего детства, я бы даже сказал отправная точка, с которой все началось. До сих пор слушаю ее песни и прихожу в полный восторг», — говорит певец, и признается, что полпесни Селин Дион он улыбался, грустил и плакал, вспоминая и переживая различные моменты своей жизни.

«Ее песни – на все случаи жизни, они идут от сердца, а для меня это главное в артисте. Я часто исполняю некоторые ее композиции, главным образом для себя, потому что для того, чтобы петь песни Селин Дион, нужно иметь храбрость и колоссальную уверенность в себе», — заключил артист.