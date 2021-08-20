Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе Россия поставляла и продолжает поставлять Армении оружие, сообщает Спутник Армения.

«Начиная с ноября прошлого года, мы получили вооружения для модернизации и обновления нашего арсенала. Этот процесс был перманентным», – добавил Григорян в интервью Общественному телевидению.

По словам секретаря Совбеза, правительство Армении намерено полностью модернизировать армию. Он убежден, что данная задача будет решена в максимально сжатые сроки.