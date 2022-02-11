Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

«В ходе телефонной беседы стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Григорян подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном со времен Советского Союза существует граница. Он также отметил, что в рамках соглашения от 1991 года «О создании Сотрудничества независимых государств» стороны признали границы, ратифицировали соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью законодательства двух стран», — отмечается в сообщении.