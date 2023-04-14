Сегодня в Самарканде состоится заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом говорится на сайте Исполнительного комитета СНГ.

На заседании ожидается участие делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсуждение хода реализации совместных программ, а также проектов документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств Содружества.