2 и 3 декабря в Международном центре Мугама состоятся показы 13-го сезона официальной недели моды страны – Azerbaijan Fashion Week, сообщает #.

И вновь самые интересные и яркие имена из fashion-мира будут представлены избранной публике.

Основной темой 13-го сезона AFW станет 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

И это неудивительно, ведь генеральный продюсер Azerbaijan Fashion Week Саят Доссыбаев также является основателем Kazakhstan Fashion Week, благодаря чему подиум AFW всегда становится местом встречи самых модных дизайнеров из этих двух стран.

Среди участников 13-го сезона Azerbaijan Fashion Weekзначатся имена множества местных и зарубежных дизайнеров. Казахстан представят следующие бренды –Shogy, Nomade, Usaliev, A-Sain kids, Asheri.

Представительницей Узбекистана на AFW станет дизайнер Irina Diosa. Азербайджан будет представлен следующими именами – Fakhriya Khalafova, La Shyla, Soul Desire, MarioRu sso, Ny Gyul. Свои дебютные коллекции также представят выпускники Menzer Zekizade Fashion school – Roya Bashirova, Ramilya Mehdiyeva и Sultan Mamedova.

Следует отметить, что по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году 3 декабря отмечается во всем мире в качестве Международного дня людей с ограниченными возможностями.

Оргкомитет Azerbaijan Fashion Week не мог обойти это важное событие стороной, поэтому в этот день на подиуме AFW также будет проведен специальный показ первого в Азербайджане бренда адаптивной моды для людей с ограниченными возможностями Kekalove.

Вместе с основной программой показов пройдёт ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который даст возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена, присмотреть что-то новое в гардероб, минуя долгую цепочку посредников и сэкономив время на поиск. Именно эти составляющие являются главными целями проведения Showroom Аzerbaijan Fashion Week.

Накануне показов в отеле Hyatt Regency Baku состоялся завтрак для представителей СМИ и блогеров, на который были приглашены известные дизайнеры Азербайджана и других стран, принимающих участие в неделе.