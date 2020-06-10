Сегодня в Азербайджане выпускные экзамены сдают свыше 25 тыс учащихся

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит в ряде городов и районов Азербайджана выпускные (приемные) экзамены по уровню общего (9 лет) и полного (11 лет) среднего образования, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Входя в здание, где проходит экзамен, необходимо соблюдать социальную дистанцию, при себе иметь удостоверение личности.

Таким образом, 10-11 июня ГЭЦ проводит выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов, приемные экзамены для выпускников прошлых лет и текущего года, желающих поступить в колледжи после девятилетки, а также экзамен по азербайджанскому языку для выпускников прошлых лет и этого года 9-х и 11-х классов, обучающихся на другом языке.

В экзаменах участвуют и 6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них выделены специальные залы, контролеры и сурдопедагоги.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать уже с 1 июня.

Экзамен начинается в 11:00 часов.

За 15 минут до начала экзамена пропускной режим заканчивается. Участники, пришедшие после этого времени, не впускаются в здание, поэтому к зданию необходимо подходить в то время, которое указано на пропускном листе.

На экзамен необходимо приходить в масках, которые должны правильно закрывать нос, рот и подбородок. Снимать маску запрещено, она должна использоваться на протяжении всего экзаменационного процесса (пропускной режим, сам экзамен, выход из здания).

В экзаменах 10 июня запланировано участие 25 597 учащихся, а 11 июня — 17 021 человека, всего 42 618 учащихся (абитуриентов).