Сегодня в школах Азербайджана проходит «Последний звонок». Начавшийся 15 сентября 2022-2023 учебный год завершается 14 июня.

Как сообщает АПА, Министерство науки и образования дало соответствующие поручения школам в связи с «Последним звонком». Мероприятия будут организованы во дворах общеобразовательных учреждений, в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений, не имеющих дворов.

В мероприятии «Последний звонок» могут принять участие представители родительских комитетов, родительско-педагогических ассоциаций и общественности. Будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся во время проведения мероприятия «Последний звонок».

В 2022-2023 учебном году выпускниками общеобразовательных учреждений, входящих в структуру министерства науки и образования, по уровню полного среднего общего образования станут 100084 человека, общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении других учреждений, — 1104 человека, частных общеобразовательных учреждений — 727 человек.

В 2022-2023 учебном году IX классы общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ), окончат 40 016 человек, XI классы — 26 453, XII классы (очная-заочная полная средняя школа и заочные классы) – 144 человека.

Также в столице 45 108 человек оканчивают I классы.

В текущем учебном году в общеобразовательных школах при УОГБ обучались 482 132 учащихся. В общей сложности в общеобразовательных школах, находящихся в подчинении УОГБ, работают 28 410 учителей. В 2022-2023 учебном году в 976 дошкольных группах, функционирующих в 282 общеобразовательных школах столицы, было привлечено 22 902 ребенка.