В Азербайджане выявлено еще 6 603 случая заражения коронавирусом, 6 347 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

26 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 732 380 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 672 256 человек вылечились, 8 998 скончались, число активных больных — 51 126.

За прошедшие сутки проведен 17 401 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 352 994 теста.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 41 364 человека. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 877, вторую дозу получили 1 902, бустерную дозу – 36 585 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 12 390 636, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 261 495, вторую дозу получили 4 760 705, бустерную дозу – 2 368 436 человек.