Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще пяти судов, которые вывезут в общей сложности 129 538 тонн продовольствия.

Как передает Анадолу, соответствующее сообщение СКЦ распространил во вторник.

Из порта Черноморска выйдут сухогрузы Dignity, Eliana и Kaptan Cevdet, которые доставят в Турцию 8,2 тыс. тонн семян подсолнуха, 5,2 тыс. тонн подсолнечного масла и 2 472 тонны соевых бобов соответственно.

Помимо этого из Южного выйдет судно Seagurdian, которое доставит 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнуха в Испанию.

Также из Одессы в Кению направится сухогруз Seagurdian c 51,4 тыс. тонн пшеницы.

Выход всех судов запланирован на среду.