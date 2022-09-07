Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще пяти судов, которые вывезут в общей сложности 129 538 тонн продовольствия.
Как передает Анадолу, соответствующее сообщение СКЦ распространил во вторник.
Из порта Черноморска выйдут сухогрузы Dignity, Eliana и Kaptan Cevdet, которые доставят в Турцию 8,2 тыс. тонн семян подсолнуха, 5,2 тыс. тонн подсолнечного масла и 2 472 тонны соевых бобов соответственно.
Помимо этого из Южного выйдет судно Seagurdian, которое доставит 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнуха в Испанию.
Также из Одессы в Кению направится сухогруз Seagurdian c 51,4 тыс. тонн пшеницы.
Выход всех судов запланирован на среду.