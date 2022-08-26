Служба безопасности Украины заявила, что собрала «безоговорочные доказательства военных преступлений» со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, замначальника войск Росгвардии Чечни Даниила Мартынова и командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» Росгвардии Хусейна Межидова.

Следователи СБУ объявили Кадырову о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины (ч. 3 ст. 110) и оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 3 ст. 436-2).

«Задокументировано, что в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», — говорится в сообщении СБУ. (DW)