Сборные Швеции и Германии подтвердили отказ от участия на ЧМ по бенди в Иркутске

Федерации хоккея с мячом Швеции и Германии официально уведомили организаторов чемпионата мира в Иркутске о том, что их команды не примут участие в соревнованиях из-за закрытия границ с Россией. Об этом в среду сообщил президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

«Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций — из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенос. Сборная США еще месяц назад отказалась», — сказал Матиенко.

Таким образом, от участия в соревнованиях отказались уже три команды из восьми. «Думаю, что уже маловероятно проведение турнира в октябре», — отметил Матиенко. По его словам, решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом. В среду Матиенко намерен уведомить ее о получении писем из Швеции и Германии.

Мировое первенство в Иркутске пройдет с 5 по 11 октября, изначально турнир был запланирован на период с 29 марта по 5 апреля, но был перенесен из-за пандемии. Чемпионат мира проходит в двух дивизионах, сборная России выступает в дивизионе А с командами Швеции, Финляндии, Казахстана, Норвегии, США, Германии и Эстонии. В дивизионе В выступают десять сборных. Чемпионат мира 2021 года тоже запланирован в России, он должен пройти с 30 марта по 4 апреля в Сыктывкаре.(ТАСС )