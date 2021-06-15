Сборная Турции по футболу в среду, 16 июня сыграет свой второй матч на Чемпионате Европы по футболу (ЕВРО-2020).

Подопечные Шенола Гюнеша встретятся на Бакинском олимпийском стадионе со сборной Уэльса.

Начало матча в группе «А» запланировано на 20.00. Главным арбитром встречи Турция – Уэльс станет португалец Артур Диаш.

В составе сборной Турции перед встречей со сборной Уэльса нет травмированных футболистов.

Ожидается, что трибуны Бакинского олимпийского стадиона заполнят около 32 тыс. болельщиков. За встречей будет наблюдать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В тот же день (в 22.00) в группе «А» состоится еще один матч. На Олимпийском стадионе в Риме встретятся сборные Италии и Швейцарии.

В преддверии второго тура, в группе «А» лидирует Италия: в ее активе три очка. У сборных Уэльса и Швейцарии по одному очку. У сборной Турции пока очков нет.

Последний матч в группе «А» сборная Турции сыграет 20 июня в Баку со сборной Швейцарии. Начало игры запланирована на 20.00.

Матч со сборной Уэльса станет восьмым по счету в 2021 году для сборной Турции.

С начала года сборная Турции сыграла семь матчей, четыре из которых завершились победой, одна – проигрышем, две – ничьей.

За семь матчей сборная Турции забила 14 и пропустила 9 голов. (Агентство Анадолу)