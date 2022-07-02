500 богатейших людей мира потеряли $1,4 трлн за первую половину 2022 года, что стало самым большим уменьшением состояния миллиардеров за всю историю.

Как передает ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, состояние владельца компании Tesla Илона Маска уменьшилось почти на $62 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос потерял $63 млрд. Собственный капитал главы Meta Марка Цукерберга за первое полугодие сократился наполовину.

Такое уменьшение состояния миллиардеров контрастирует с ситуацией двух последних лет, когда доходы сверхбогатых людей росли на фоне того, что правительства и центральные банки ввели беспрецедентные стимулирующие меры после начала пандемии коронавируса, утверждает Bloomberg.

Но несмотря на уменьшение состояния, самые богатые люди мира сохраняют свои позиции в рейтингах. Маск по-прежнему обладает самым большим состоянием в размере $208,5 млрд. Безос занимает второе место с показателем $129,6 млрд. На третьем месте Бернар Арно, самый богатый человек Франции и президент группы LVMH Бернар Арно с состоянием в $128,7 млрд, а за ним следует основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $114,8 млн, сообщает агентство. Только они обладают на данный момент состоянием более $100 млрд, хотя на момент начала года в этот список входили 10 человек.