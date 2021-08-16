Министерство обороны Узбекистана подтвердило факт катастрофы самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области.

«Действительно, накануне в Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет афганских ВВС, в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее», — сообщил ТАСС в понедельник начальник информационной службы ведомства Бахром Зульфикаров.

Ранее издание «Газета.uz» сообщала, что вечером 15 августа самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. По информации издания, в интернете опубликованы фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший.