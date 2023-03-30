Капитан воздушного судна авиакомпании EL AL, выполнявшего рейс по маршруту Токио-Тель-Авив, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, об этом говорится в сообщении пресс-службы Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной этого стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту.

Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 21:51 местного времени.

Сразу после посадки пассажира передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в одну из столичных клиник.