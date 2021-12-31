Американский самолет-разведчик E-8 Joint STARS утром 30 декабря совершил второй за последние дни полет над востоком Украины. Такие сведения сообщает CNN.

Данные со ссылкой на источник опубликованы в официальном Twitter канала. По имеющейся информации, полет был осуществлен за несколько часов до запланированного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Накануне CNN со ссылкой на европейское командование вооруженных сил США сообщил, что «полет, совершенный 27 декабря, стал первым случаем, когда самолет JSTARS занимался сбором данных в воздушном пространстве Украины». (Газета.Ру)