Самолет Rombac, входивший в состав флота бывшего диктатора Румынии Николае Чаушеску, был продан на аукционе за €120 тыс. ($146 тыс.). Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Отмечается, что самолет был изготовлен в Бухаресте в 1986 году по лицензии Британской авиастроительной корпорации (BAC). Он был частью флота Чаушеску до декабря 1989 года, когда диктатор был свергнут и казнен вместе со своей женой.

После падения Чаушеску самолет был включен во флот государственной авиационной компании Romavia. Его на некоторое время одолжили пакистанской компании Aero Asia, а затем оставили в ангаре.

Также, по данным издания, на аукционе румынскому коллекционеру за €95 тыс. был продан автомобиль Paykan Hillman Hunter, подаренный Чаушеску шахом Ирана в 1974 году. (gazeta.ru)