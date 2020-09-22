Саммит ЕС по Восточному Средиземноморью перенесли

Председатель Европейского совета Шарль Мишель перенес запланированный на 24-25 сентября саммит Евросоюза на 1-2 октября в связи с подозрением на возможное заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс, передает АНАДОЛУ.

По его словам, Мишелю сообщили, что у одного из сотрудников его Службы безопасности, с которым он находился в тесном контакте на прошлой неделе, был выявлен положительный результат теста на COVID-19.

«Согласно бельгийским правилам, с сегодняшнего дня он пребывает на карантине», — сказал Лейтс.

На саммите лидеров ЕС планируется обсудить ситуацию в Восточном Средиземноморье, отношения с Турцией и Китаем, меры по борьбе с пандемией, а также экономическую политику Брюсселя.