В последние годы певец Самир Багиров редко балует своих поклонников, поэтому каждый новый проект артиста принимается на «ура».

В августе прошлого года он анонсировал трек «Две любви», отметив, что песня выйдет вместе с клипом в сентябре. Однако это долгожданное фанатами Самира Багирова событие так и не произошло. И вот очередной анонс, очередная заявка на возвращение.

На своей странице в Instagram певец поделился кадром из нового клипа и сопроводил фотографию интригующим анонсом: «Скоро». На фотографии певец выглядит безупречно. Несмотря на то, что ему уже за 50, артист находится в прекрасной форме.

Будет ли это клип на песню «Две любви» или новая композиция, певец уточнять не стал.

«Помимо данной композиции есть еще много нового музыкального материала, но раскрывать все свои планы не буду, не хочу заранее о них говорить», — сказал певец, представляя прошлогодний тизер на песню «Две любви».

Зато известно, кто снял для певца новый клип. Это талантливый и известный фотограф Ника Векилова, проживающая в США. В настоящее время она находится в Баку, и это ее первое сотрудничество с Самиром Багировым.

Ника Векилова прославилась своими работами для мировых журналов. Она практиковалась в студии известного американского фотографа Алана Вайсмана, который в качестве портретиста сотрудничает со многими голливудскими звездами. Н.Векилова специализируется на жанре модный портрет (Fashion Portraiture) и фотосессиях для журналов моды. Признается, что, в находясь в Баку, работает по нескольким проектам, сотрудничает с местными брендами и обожает путешествовать по Азербайджану.

Возвращаясь к Самиру Багирову, вспомним его нашумевшее заявление, которое певец сделал также в прошлом году:

«Не люблю эту фразу – «Самир Багиров возвращается…». Я никуда не уходил, чтобы возвращаться. Да, меня не было определенный период времени, но я творческий человек, это нормальное явление. Считаю, что артист не может и не должен быть постоянно на виду. Если человек талантлив, то независимо от того какой промежуток времени его не видно, он всегда будет интересен и всегда будет воспринят обществом. Всегда на виду хотят быть бездари. А талантливым даже можно иногда и полениться».

Такой позиции артист придерживается, можно сказать, на протяжении всей своей творческой карьеры. Он любит исчезать из поля зрения своих поклонников на какое-то время, но после это всякий раз наступает камбэк.

Очередному такому возвращению обрадовались не только почитатели таланта Самира, но и его коллеги по сцене:

«Самир, ты легенда», — написала Сямра Рагимли. Слова поддержки другу и коллеге выразили также Манана и Севда Алекперзаде.