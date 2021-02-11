«Сам себя высекший» Сиявуш Новрузов

Представителям отечественного шоу-бизнеса очень повезло. В их ряды пока не влился бывший спортсмен, чемпион многих несостоявшихся первенств, командир разведотряда, не принявший участие в нынешней 44-дневной Отечественной войне, бесподобный ньюсмейкер и большой любитель опровергать самого себя, многоразовый депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Сегодня он опять выкинул номер, вынуждая широкую общественность задаваться вопросом: «Сколько и чего выпил Сиявуш муаллим и закусывал ли он?» Потому, что последний его выкрутас, не окончательный, а последний на сегодняшний день, был чем-то феноменальным даже для этого «местного Цицерона». В общем, проснулся он с твердой мыслью «свистать всех наверх», то есть подать в суд на МВД. С какого перепугу? Да вот, вспомнил Новрузов, что присутствовал на свадьбе внука Рамиза Мехтиева, за что был оштрафован МВД на 400 манатов.

Дело было в августе прошлого года. Но до Сиявуша муаллима только сейчас дошло, что можно проявить недовольство фактом его штрафования. Решил он было восстановить то, что считает справедливостью. И наговорил с утра журналисту одного из отечественных СМИ, что в МВД не осведомлены о законе. Мол, депутат это человек, который может ходить куда хочет и ничего ему за это не должно быть. Куда, мол, смотрели в МВД, когда посмели ему, самому Новрузову, которого еще Наджибулла награждал, штраф выписывать?!

О том, что штраф выписан не только ему, а всем участвовавшим на свадьбе внука Р.Мехтиева, оратор забыл. Вынужден напомнить, что среди тех, кто также заплатил по 400 манатов штрафа, были: бывший ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов, бывший министр связи и высоких технологий Али Аббасов, директор филармонии Мурад Адыгезалзаде и даже супруга Сиявуша муаллима, омбудсман Сабина Алиева. Никому из них и в голову не пришло возмущаться. Ни тогда, год назад, ни сейчас.

Потому, что штраф был выписан за нарушение требований особого карантинного режима. А сам факт его нарушения был налицо. Странно, что госпожа омбудсман не объяснила супругу таких элементарных вещей, не удержала Новрузова от обвинений МВД в незнании законов. Тем более, что у данной истории был и прекрасный финал.

Не прошло и нескольких часов, как любитель измерять воду ведрами и любитель «котлет Молотова» заявил, что передумал подавать в суд на МВД. Представляю, какая гора спала с плеч у МВД! Над ними же висел «Дамоклов меч» в виде 400.000 манатов компенсации, который жаждал получить Сиявуш-муаллим. Недолго жаждал, пару часов. Что с ним произошло в течении этого времени, доподлинно неизвестно.

Но, в конечном итоге, он «сам себя высек» заявлением о том, что передумал подавать в суд на МВД в виду самоотверженности сотрудников министерства, проявленной как во время пандемии, так и во время Отечественной войны. Тут даже не знаешь, что и сказать. Ведь, сотрудники МВД проявляли самоотверженность во время Отечественной войны без какой-то привязки к так и не поданному иску господина Новрузова. Когда он решил пойти на свадьбу внучки Р.Мехтиева, даже Отечественной войны не было.

Зато были путанные заявления самого «героя нашего времени». Он сначала утверждал, что свадьбы не было. Потом уверял, что то, что было нельзя назвать свадьбой. Затем, когда все было обнародовано, включая видеокадры, С.Новрузов заявил, что был обманут Р.Мехтиевым и, соответственно, невинно пострадал. При этом подавать в суд на Р.Мехтиева он не удумал. Хотя, по итогам всей той же эпопеи Сиявуш муаллим лишился должности заместителя исполнительного секретаря правящей партии «Yeni Azərbaycan».

Впрочем, я совсем не удивлюсь, если проснувшись однажды утром, он таки решит подать в суд на экс-главу АП. Не оставлять же ЕСПЧ без дела! Там уже приготовились к тому, что господин Новрузов до них дойдет. Пока не дошел, как видим. Дойдет ли — зависит от него самого. В конце концов, озвучивать громкие заявления, шокировать общественность глубиной тезисов и шириной антитезисов он может и лишившись статуса депутата ММ. Например, в ипостаси певца. И тогда — трепещи отечественный шоу-биз! Никакому Надиру Гафарзаде за С.Новрузовым будет не угнаться по части скандальных заявлений.