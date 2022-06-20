Прорезался голос у ранее безвестного президента РА. Впервые, наверное, провокационными заявлениями отличился новый глава Армении. Ваагн Хачатурян принял участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а затем провел встречу с представителями армянской общины России. Там он заявил, что российская сторона признала упущения при осуществлении своей миротворческой миссии, что привело к инциденту в «Парухе».

«Поскольку в те напряженные дни я тоже принимал участие в тех дискуссиях, мы проявили очень жесткую позицию, и в результате такой позиции российская сторона, в конце концов, признала, что там есть упущения. И сейчас они проводят внутреннее расследование, чтобы понять, в чем причина. Но признали, что на самом деле не выполнили свои обязательства. Об этом не надо было говорить публично, нам это не нужно, потому что это обсуждение было в рамках внутренних договоренностей, они признали, что действительно не сделали того, что должны были сделать как миротворцы», — сказал президент.

Ситуация обострилась несколько месяцев назад, в конце марта, когда азербайджанские вооруженные силы были вынуждены предпринять решительные действия против сепаратистов в направлении села Фаррух Ходжалинского района. В ходе столкновений армянская сторона понесла потери. Россия призвала азербайджанскую сторону отвести войска, Азербайджан в ответ выразил «сожаление» тем, что заявление российского военного ведомства было «односторонним» и «не соответствующим действительности».

Спустя несколько дней Москва сообщила, что в результате переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения из Фарруха. Между тем, по данным армянской стороны, азербайджанские вооруженные силы сохраняют контроль над частью горы Караглух, передает Радио Свобода.

«Ситуация настолько напряженная, что даже люди в Нагорном Карабахе поставили задачу: если миротворцы не могут обеспечить нашу безопасность, мы вернемся в Армению. С российской стороны был противоположный ответ: нет, мы обязаны обеспечивать вашу безопасность, вы должны жить здесь в рамках наших договоренностей. Это было их последним словом, и после этого у нас не было территориальных конфликтов, каких-то искусственных ситуаций», — заявил в Петербурге президент Хачатурян.

Кроме того, Хачатурян заявил, что, исходя из новых реалий, «Ереван сначала должен поднять вопрос прав армян Нагорного Карабаха, а уже потом вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха». При этом президент подчеркнул, что с этой позицией согласно и «руководство Нагорного Карабаха».

«Когда мы встретились с Лавровым 9 числа, я помню, что он особенно говорил об этом, что мы также разделяем вашу позицию, спасибо, что вы тоже пришли к этому. Кстати, с этой точкой зрения было согласно и руководство Нагорного Карабаха. Я могу сказать за них, мы с ними обсудили то, что идем этим путем», — сказал президент РА.

Однако лидеры сепаратистов в Ханкенди публично заявляют, что «конфликт должен быть урегулирован в первую очередь на основе принципа самоопределения народов, исключая возможность нахождения Нагорного Карабаха в составе Азербайджана».

Но как бы там ни было, как говорится, их полку прибыло – теперь уже и ранее молчавший в тряпочку никому не известный президент Армении решил подать голос далеко не в конструктивном направлении. Интересно, верит ли он сам в то, что говорит? Про какой-то консенсус, единую позицию с незаконными властями в Ханкенди, с сепаратистами. Ведь это же констатация тупика. Они должны осознавать, что при таком отношении к ситуации ничто не может заставить Азербайджан пойти на делимитацию границ или на открытие транспортных коммуникаций. То есть, здравствуй, новая блокада Армении, которую они творят своими собственными руками? Или они считают, что есть нечто, способное заставить Баку обсуждать с ними «статус Нагорного Карабаха»?

На эти вопросы # ответил эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Не секрет, что армянское политическое руководство, последние месяцы особенно, сталкивается с беспрецедентным давлением, оказываемым на него со стороны армянской диаспоры, оппозиции, влиятельных политических, экономических, бизнес-кругов, которые недовольны процессом переговоров с Азербайджаном, которые выдвигают условия.

Поэтому политические заявления нынешнего руководства Армении в том или ином качестве согласуются вот с этим самым давлением, являются его следствием.

И поэтому вот такие реверансы, разговоры о том, что некий консенсус находят власти Армении с так называемыми властями, сепаратистами Карабаха. И консенсус заключается в том, что и власти Армении, и сепаратисты выражают общую позицию относительно того, что они недовольны тем, что Азербайджан взял контроль над Фаррухом, недовольны тем, что Азербайджан отказывается обсуждать статус, и т.д.

Это больше конечно заявления на публику. Речь идет о том, что армянское руководство хочет делать хорошую мину при плохой игре. Все прекрасно понимают, что эти противоречия сохраняются внутри армянского политического истеблишмента, но вот они хотят представить ситуацию так, что всё нормально, есть общая позиция по этим вопросам и ее же придерживается и нынешний президент Армении.

Мне кажется, что на переговорах армянская сторона занимает несколько иную позицию. Потому что есть международно-правовые реалии, исходя из которых выступает Азербайджан, и которые вынуждают Армению соглашаться с базовыми моментами, в частности, с территориальной целостностью нашей страны, и исходя из них уже выдвигать свои претензии.

Но вместе с тем выдвигаются и необоснованные претензии, и эта, уже традиционная линия поведения Армении, к сожалению, сохраняется и в новых условиях.

Без всякого сомнения, такая линия поведения чревата обострением ситуации в регионе, конечно, с таким подходом Армения ни из какой изоляции не выйдет, более того, рискует вовлечь себя в очередные трудности и проблемы. И претензии, выдвигаемые российской стороне, заключаются в том, что Армения ждет от миротворцев больших гарантий для их безопасности в случае если своими действиями армянская сторона вновь спровоцирует конфликтную ситуацию.

Российская сторона якобы признала свою вину за инцидент вокруг Фарруха (хотя инцидентом это не назовешь), и впредь будет более рьяно защищать армян Карабаха. Кстати, здесь есть еще элемент шантажа – якобы если такая ситуация продолжится, армяне ставят условие, что покинут территорию Карабаха и тогда миротворцам некого будет защищать, и надобность в них отпадет.

Это конечно печальная картина. Потому что армянская сторона вновь демонстрирует неконструктивную линию поведения, затягивает решение принципиальных вопросов. Мы из практики знаем, что затягивание с решением этих безотлагательных проблем приводит к ухудшению ситуации. Но армянское политруководство должных выводов не делает и здесь необходимо прямо говорить, что в этих условиях силовые способы воздействия на армянскую сторону (не обязательно военно-силовые) являются единственным инструментом принуждения армянской стороны к выполнению взятых на себя обязательств.