С гостиничным бизнесом обошлись несправедливо – готовится пакет предложений по его поддержке

Работа гостиниц в пандемию не запрещена, но ситуация такова, что они пустуют, клиентов нет и в ближайшее время не предвидится.

На днях по поводу состояния гостиничного бизнеса высказался председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, который отметил, что непонятно, как в нынешней ситуации должны работать объекты общепита, находящиеся внутри гостиниц.

К тому же сейчас запрещен въезд в столицу, Сумгайыт, Гянджу, Мингячевир, Ширван и Абшеронский район, а также в Лянкяранский, Масаллинский, Джалилабадский, Шекинский, Загатальский, Губинский, Хачмазский, Евлахский, Бардинский, Билясуварский и Исмаиллинский районные центры (за исключением сел и поселков). Но в другие направления туристы практически не ездят.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев в ходе 3-й ежегодной Ассамблеи Ассоциации отелей Азербайджана отметил, что Госагентство по туризму подготовило и представило в соответствующие структуры предложения по дальнейшему поддержанию бизнеса со стороны государства.

Генеральный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам заявила # о том, что гостиничный бизнес сейчас переживает сложные времена. Ассоциация обращалась в Госагентство по туризму, предоставив статистику ущерба, понесенного отелями, и потери рабочих мест с просьбой о государственной поддержке отелям, пострадавшим от пандемии. Ранее отелям была оказана помощь со стороны государства в оплате зарплаты работникам отелей и были сделаны налоговые послабления. На сегодняшний день отели также нуждаются в помощи, ведь туристов нет, и останавливаться в них некому. Пока, как говорит Саглам, ничего конкретного по этому поводу неизвестно, но данный вопрос рассматривается. Ассоциация в свою очередь готовит пакет предложений по поддержке отелей в следующем году.

В Кабинете Министров # посоветовали по поводу оказания господдержки отелям обращаться в Министерство экономики. В министерстве экономики в свою очередь отметили, что обращаться надо не к ним, а в Кабмин.

С гостиничным бизнесом в нашей стране обошлись несправедливо, считает председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Он выразил надежду на то, что в обозримом будущем она будет исправлена.

«Приезжающие в страну должны проходить 14-дневный карантин. Если хоть один постоялец гостиницы окажется инфицирован COVID-19, то это гостиницу закроют»,– говорит он.

Гостиницы стоят пустые, были те, которые раньше, когда их деятельность была под запретом, пытались принять клиентов, но их штрафовали. Раньше, как отмечает Агаев, было немало тех, кто приезжали из районов в столицу и наоборот из столицы в районы по служебным делам, а также находясь вдали от дома для лечения, останавливались в отелях. Многие гостиницы до введения жесткого карантина надеялись на постояльцев, которые приехали бы к ним на новогодние праздники.

«Ежегодно порядка 40% прибыли гостиницы в регионах получали в период новогодних праздников. В этом году они этого лишились. Сейчас большая часть направлений закрыта. При таких условиях нельзя рассчитывать на то, что в гостиницах будут клиенты. Но и компенсацию гостиницы не получают от государства, так как их работа во время пандемии не запрещена. Это просто двойные стандарты. Но и Конфедерация предпринимателей не вмешивается, и профсоюзы молчат»,– говорит он.

На сегодняшний день эксперт видит два варианта того, как помочь гостиницам удержаться на плаву. Во-первых, рестораны в гостиницах так же, как и обычные рестораны, должны иметь возможность работать на вынос. На заработную плату, санитарную обработку и прочие необходимые расходы государству следует выделить гостиницам беспроцентный кредит. Государство может также сделать следующее — взять данные по доходам гостиниц за прошлый и за этот год, и компенсировать разницу. Самое главное, чтобы люди, работающие в гостиничном бизнесе, не потеряли работу и не пополнили ряды незанятых. После окончания пандемии где-то на 2 года надо, чтобы государство освободило гостиницы от всех налогов, чтобы они смогли восстановиться и вернуть взятый кредит. Нужен гибкий подход.

По мнению Агаева, не будет гостиниц, которые закроются навсегда, они возобновят свою работу. В гостиницу вкладываются огромные средства и ее не получится перепрофилировать.

«Думаю, что к лету мы преодолеем пандемию, и гостиницы заработают в обычном режиме, но все зависит от дисциплинированности граждан. В Китае удалось справиться с пандемией как раз благодаря организованности и строгому следованию правил, но у нас, к сожалению, многие относятся халатно и к своему здоровью и к здоровью окружающих»,– подчеркнул эксперт.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш», председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов отметил, что за этот год и гостиничный бизнес и санаторно-курортная система страны потерпели огромные убытки.

По его мнению, государство должно помочь этому бизнесу с выплатами зарплат персоналу, ведь, несмотря на то, что формально эта деятельность не запрещена, в реальности она находится в спячке по объективным причинам.

«Без строгих карантинных мер не обойтись, но они становятся препятствием для отдыха, и гостиницы, и санатории пустуют. Не во все зоны можно сейчас поехать, да и в целом обстановка не способствует расслаблению. К тому же, если в первую волну пандемии, многие относились к угрозе заражения коронавирусом скептически, то сейчас осознали всю серьезность проблемы, и стараются самоизолироваться. Чтобы восстановиться после пандемии, гостиницам понадобится где-то полгода. Привлечь клиентов они смогут только применяя политику умеренных цен и работая над улучшением качества сервиса»,– считает Исмаилов.

По его словам, санатории и курорты находятся в худшем положении, чем гостиницы. Там надо поддерживать соответствующий температурный режим, быть готовыми к осуществлению медицинских процедур, там больше сотрудников, в том числе медсестры. Если раньше в санатории селили по два человека в комнату, то сейчас по одному, что менее выгодно. Вдвоем поселят только супругов. Загруженность санаториев сейчас менее 10%, и при заселении требуется тест, подтверждающий отсутствие коронавируса. В основном туда ехали подлечиться пожилые люди. Сейчас пожилые в группе риска и стараются сидеть дома.

Как подчеркнул Исмаилов, необходимо, чтобы санаторно-курортная система получила господдержку, ведь это очень важная и перспективная сфера.