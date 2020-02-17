С чего вдруг шум?

Это весьма интересно и заслуживает, видимо, еще дальнейшего рассмотрения – общественно-политические круги Армении вдруг сильно всполошило рядовое, казалось бы, заявление азербайджанского политика.

Речь о прошедшем на днях в новый состав парламента лидере Азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

На днях руководитель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту Анджей Каспшик провели встречу в Баку. И в ходе переговоров, состоявшихся в офисе Общины, Турал Гянджалиев подчеркнул, что активнее продолжит деятельность в качестве избранного депутата от Нагорно-карабахского региона Азербайджана.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что азербайджанская община готова к межобщинным контактам. Гянджалиев особо отметил, что вынужденные переселенцы хотят вернуться на свои земли, и община поддерживает инициативы, выдвигаемые в этой плоскости.

Что же именно тут задело и так сильно раззадорило армян? Как выяснилось, слова Гянджалиева о том, что он является «избранным депутатом от Нагорно-карабахского региона Азербайджана». И ведь, собственно, ничего против истины не сказано. Он действительно баллотировался от одного из тех округов, население которого состоит из компактно проживающих на его территории вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Он и сам родом оттуда, и теперь можно говорить, что в Милли Меджлисе появился депутат от НК. И что особенно важно, тут ведь и прецедентом никаким не пахнет – и в прежние созывы, не раз и не два в парламент Азербайджана проходили активисты от общины вынужденных переселенцев. И армян это прежде как-то не волновало.

Это первый момент, а второй – то, что во время встречи польский дипломат Каспршик поздравил Гянджалиева с депутатством. В Армении сочли это нарушением мандата сотрудника миссии ОБСЕ – многие тут же принялись обвинять личного представителя в том, что он коварно поздравил Гянджалиева именно как депутата от Нагорного Карабаха. Хотя оснований для таких претензий вроде не было.

В последние дни все их СМИ пишут об этом, шумят армянские НПО, требуя призвать к ответу Анджея Каспршика, и даже МИД Армении пытается опровергнуть заявления Гянджалиева.

«Требую, чтобы глава МИД Армении прямо сейчас связался с Анджеем Каспршиком». Об этом, как сообщает агентство «Новости Армении», написал на своей странице в Facebook бывший руководитель Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян, который также обнародовал фотографию, на которой видна запись азербайджанца Самира Мамедова в Twitter. «Согласно записи, личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик встретился в Баку с представителем так называемой «азербайджанской общины Нагорного Карабаха».

Он, в частности, отметил: «Требую, чтобы глава МИД Армении прямо сейчас связался с Анджеем Каспршиком и опротестовал нижеизложенное. Более того, армянская сторона должна потребовать опровержения данной информации. А если опровержения не будет, то армянская сторона должна прекратить любые переговоры до уточнения их повестки.

Как пишет агентство, «самый опасный пункт этого заявления: «Поздравляет себя с избранием в парламент в качестве представителя нагорно-карабахского региона Азербайджана».

Как пишет в свою очередь агентство «Арменпресс», «советник главы созданной властями Азербайджана неправительственной организации «Азербайджанская община Нагорного Карабаха» написал в своем блоге в Твиттере, что якобы личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик поздравил его как «избранного представителя Нагорно-Карабахской области Азербайджана». Вскоре после этого запись была удалена, а через несколько часов она снова появилась. Однако в релизах, опубликованных азербайджанскими сайтами, эта часть отсутствует.

«Я думаю, что это очередная манипуляция азербайджанской стороны в этом контексте. Если бы Каспршик действительно сделал такое заявление, его вряд ли бы удалили из Твиттера на 4-5 часа, и вряд ли азербайджанские сайты не упомянули бы об этом. Если бы это было так, то они распространили бы эту информацию по всем каналам. Встреча действительно состоялась. В предыдущие годы также сопредседатели Минской группы ОБСЕ, личный представитель действующего председателя встречались с представителями этой НПО точно так же, как встречаются с представителями гражданского общества в Арцахе (Нагорный Карабах-ред.). Что касается провокационной части заявления, то Каспршик как посредник не имеет права делать предвзятые заявления. Если бы он сделал такое заявление, то нарушил бы свой мандат и был бы вынужден попрощаться со своей должностью», — заявил «Арменпресс» эксперт центра «Орбели» по вопросам Азербайджана Тарон Ованнисян.

Что касается встречи Каспршика с Гянджалиевым, то «в качестве представителей Арцаха (Нагорный Карабах- ред.) сопредседатели Минской группы ОБСЕ и Каспршик встречаются только с властями Арцаха (Нагорный Карабах – ред.). Нет и не может быть другой стороны, представляющей Арцах (Нагорный Карабах – ред.). Вышеупомянутая надуманная НПО никогда не может быть стороной переговоров. Позицию азербайджанской стороны представляют власти этой страны, и если Гянджалиев становится частью упомянутых властей, то его мнение также представляет Ильхам Алиев. Не может быть двух представителей Азербайджана в процессе переговоров».

В свою очередь пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян попыталась придать разговору иной оттенок. «Выборы сопровождались систематическими грубыми нарушениями. На этот раз Азербайджан пытается скрыть провал своей демократии, крайне низкий уровень легитимности выборов. Ложные и пустые утверждения Азербайджана о том, что на этих выборах формируются избранные представители Нагорного Карабаха, наилучшим образом отражают искаженное восприятие демократии Азербайджана.

Народ Арцаха (Нагорный Карабах – ред.) не участвовал в выборах в Азербайджане ни сейчас, ни на протяжении всей истории Азербайджанской Республики.

Хотелось бы напомнить, что народ Арцаха (Нагорный Карабах –ред.) реализует свое право на выборы на своей родине 31 марта — на очередных общегосударственных выборах, во время которых посредством свободного волеизъявления изберет своих представителей — президента и депутатов Национального собрания».

В заявлениях этих сквозит некий страх. Дескать, как бы поступок Каспршика не послужил очередным шагом для возвышения статуса азербайджанцев НК до уровня стороны переговоров.

Однако, что бы ни говорили, как бы там ни пытались представить произошедшее армянские общественники и чиновники, простого факта им не опровергнуть: Азербайджанская община Нагорного Карабаха – реальность. Составляют ее люди, изгнанные из своих домов, и от них, коренных жителей тех оккупированных земель, и избран ныне в парламент Турал Гянджалиев. Это понимает и представитель действующего председателя ОБСЕ, иначе вряд ли бы он нанес визит в офис Общины. Азербайджан тут, кстати, не уникален – в соседней Грузии, к примеру, тоже в парламент неизменно проходят те или иные представители общин грузинских беженцев из Абхазии и Южной Осетии. И с ними тоже встречаются представители международных организаций.