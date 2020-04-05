Руни: «Почему футболисты стали козами отпущения?

Нападающий «Дерби» Уэйн Руни раскритиковал предложение снизить на 30 процентов зарплаты футболистам.

«Первым делом скажу, что если «Дерби» понадобится, чтобы я сократил зарплату ради спасения клуба, я бы все понял и поддержал любым возможным способом. И если бы правительство обратилось ко мне с просьбой материально поддержать медсестер или купить аппараты ИВЛ, я был бы горд сделать это – до тех пор, пока знал, куда идут деньги.

Но я не каждый игрок. Мне 34 года, у меня за плечами продолжительная карьера, я хорошо заработал. Я в том положении, когда мог бы от чего-то отказаться. Но не все футболисты в одинаковой ситуации. И все же внезапно вся отрасль столкнулась с требованием 30-процентного сокращения зарплаты. Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?

Произошедшее в последние несколько дней – позор. Сначала министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ежедневной сводке по коронавирусу сказал, что игрокам Премьер-лиги следует сократить зарплату. Он должен был дать людям актуальные новости о самом крупном кризисе, с которым мы столкнулись. Почему зарплата футболистов была даже у него в голове? Неужели он отчаянно пытался отвлечь внимание правительства от этой пандемии? (sports.ru)