17, 18, 24 и 25 декабря 2022 года в Центре современного искусства при поддержке Объединенного клуба художников пройдет показ кукольного спектакля «Рождество в Белом городе» по пьесе Анары Ахундовой. В Баку спектакль будет представлен впервые, сообщает #.

Спектакль «Рождество в Белом городе» уже шесть лет каждую зиму с успехом повторяют в Таллине.

В эстонской столице постановкой занимается Творческий центр Argentum. В Баку же постановку спектакля автор Анара Ахундова осуществила вместе со своими напарницами Анной Сулеймановой и Ильмирой Одинаевой.

Анна Сулейманова — фотограф, ABA терапист, автор программы 0+ и партнер Анары Ахундовой по студии творческо-развивающих занятий A’n’A studio.

Ильмира Одинаева — молодая талантливая актриса, музыкант, певица, танцор и партнер Анары Ахундовой по серии литературно-музыкальных концертов.

Куклы для спектакля изготовила кукольница Динара Гусейнова, декорации оформила дизайнер и художник Оксана Казымова.

Анара Ахундова — журналист, эссеист, писатель, поэт, драматург, радиоведущая. Родилась и выросла в Баку. Более 15 лет прожила за границей, в разных странах. Автор нескольких сборников рассказов, сказок, притч, стихов и литературных зарисовок, пьес для кукольных театров, литературных проектов. По короткому рассказу «Пианино» был снят фильм Advertentie (Нидерланды).

Спектакль рассказывает о противостоянии света и тьмы, о выборе, о смелости, о чистоте сердца, о добре и о том, что все в этом мире неоднозначно. Подходит для всей семьи.

По вопросам приобретения билетов можно обращаться на Инстаграм-страницу A’n’A studio (@a_n_a_ studio).