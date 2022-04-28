«Это непонятное дело и, вообще, неправильная история», — заявил # журналист и участник интеллектуальной клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров, комментируя решение Следственного комитета России (СКР) о возбуждении против него уголовного дела.

Скандальная история, которая взбудоражила российский и азербайджанский сегмент Facebook, нашла продолжение в многочисленных комментариях, которые Аскеров дал местным и зарубежным СМИ.

По версии следствия, Ровшан Аскеров опубликовал на своей странице в соцсети Facebook «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова». В публикации он назвал маршала Жукова «мародером со стажем» и вором, отметив, что маршал «вывозил из Германии трофейное имущество для своего личного пользования».

Позже пост был удален, но комментаторов в соцсетях было уже не остановить.

Ровшан Аскеров недоумевает: «Не понимаю, в чем состав преступления? Мой пост был основан на фактах, которые отображены даже в Википедии. Речь идет об историческом факте — «трофейном деле», которое было заведено в 1946 году, после чего Жуков был переведен в Одессу и понижен в должности. По сути человек воровал вагонами, это все знают, не понимаю, почему вдруг сейчас это становится поводом для обсуждения», — говорит Аскеров в интервью #.

При этом, он не стал отвечать на вопрос нашего корреспондента, гражданином какой страны — РФ или Азербайджана, он является. А на вопрос о возможной экстрадиции ответил так: «Ничего они делать не будут. Искать можно кого угодно и где угодно».

Вопрос о возращении в Россию, где Аскеров провел долгие годы, похоже, также является для него закрытым: «Как можно возвращаться в страну, где пишут доносы за исторические факты, где заводится уголовное дело за события, которые происходили в 1945–1946 годах? Они себя выставили в идиотском свете», — резюмировал Аскеров.

Отметим, что максимальное наказание по ч.4 ст.354.1 УК РФ, которую вменили Аскерову — пять лет лишения свободы.