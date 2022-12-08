Российские телезрители практически отказались от просмотра пропагандистских ток-шоу, переключившись на развлекательный контент, передает Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на данные компании Mediascope, которая измеряет аудиторию всех СМИ в России и проводит индустриальные исследования потребительских предпочтения жителей РФ. Так, в список 100 самых популярных программ за прошлую неделю вошли лишь «60 минут» канала «Россия 1». Ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова от 1 декабря заняло лишь 62-е место в самой широкой возрастной аудитории (от 18 до 54 лет). Похожие программы («Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Место встречи») вообще не вошли в сотню лучших, хотя раньше пользовались зрительским спросом. Например, в конце октября в сотню самых рейтинговых передач вошли сразу пять пропагандистских ток-шоу.

Самой популярной программой прошлой недели стала трансляция футбольного матча Франция — Польша на чемпионате мира в Катаре. В первую десятку попали еще три футбольных поединка, а также «Новая битва экстрасенсов». Остальные строчки поделили между собой новостные выпуски на различных телеканалах, в том числе региональные окна. (DW)