Количество россиян, желающих уехать в Финляндию увеличилось как минимум вдвое после объявления мобилизации в стране. Как пишет Reuters со ссылкой на пограничные службы, в четверг, 22 сентября, из России в страну въехали 7000 человек. Из них 6000 оказались гражданами России. Это на 107% больше, чем неделей ранее.

Трое из уехавших россиян попросили в Финляндии убежища. Неделей ранее подобных заявлений не поступало ни от кого, отчитались власти страны.

По данным пограничной службы, на Ваалимаа, самом загруженном пункте пересечения границы, в пятницу машины выстроились в очередь длиной до 400 метров. «По сравнению с прошлой пятницей у нас больше трафика. Мы ожидаем, что в выходные дни трафик останется загруженным», — предположил заместитель начальника КПП Ваалимаа Элиас Лайне.

У прибывших на машине или автобусе россиян проверяют документы и обыскивают транспорт.