Количество россиян, желающих уехать в Финляндию увеличилось как минимум вдвое после объявления мобилизации в стране. Как пишет Reuters со ссылкой на пограничные службы, в четверг, 22 сентября, из России в страну въехали 7000 человек. Из них 6000 оказались гражданами России. Это на 107% больше, чем неделей ранее.
Трое из уехавших россиян попросили в Финляндии убежища. Неделей ранее подобных заявлений не поступало ни от кого, отчитались власти страны.
По данным пограничной службы, на Ваалимаа, самом загруженном пункте пересечения границы, в пятницу машины выстроились в очередь длиной до 400 метров. «По сравнению с прошлой пятницей у нас больше трафика. Мы ожидаем, что в выходные дни трафик останется загруженным», — предположил заместитель начальника КПП Ваалимаа Элиас Лайне.
У прибывших на машине или автобусе россиян проверяют документы и обыскивают транспорт.
Финляндия не закрывала границ с Россией после начала войны в Украине. Путь через территорию этой страны для российских туристов является единственным маршрутом в ЕС, так как страны Балтии и Польша блокируют их въезд. В четверг премьер-министр Санна Марин заявила о беспокойстве возникшими очередями на российско-финской границе и планах ограничить въезд россиян. «Российский туризм и транзит должны прекратиться. Как этого добиться — более сложный вопрос», — заявила Марин.
Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что правительство также срочно готовит решение по российским туристическим визам. «Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими государствами», – сказал он. В пятницу, 23 сентября, канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё сообщила, что принято «принципиальное решение о значительном ограничении» въезда россиянам и выдачи им виз «на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии». (moscowtimes.ru)