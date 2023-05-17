Российский Центризбирком показал логотип Единого дня голосования-2023, когда пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу РФ.

На логотип поместили латинскую букву V, являющуюся одним из символов российского вторжения и запрещенную законодательством Украины. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что этом «символ поддержки» российских военных.

«На нем изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага – как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию. Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», — сказала Памфилова.