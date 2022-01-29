Россиян, постоянно проживающих на территории самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик», при их желании могут призвать на военную службу в армию России. Об этом сообщает TACC со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

По словам политика, россиян при их желании может поставить на учет ростовский облвоенкомат, а позже — призвать в армию. В случае призыва граждане пройдут службу на территории РФ.

Водолацкий подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности русскоязычного населения является одним из приоритетных на встречах с жителями «ЛНР» и «ДНР».