Россия закрывает границу с Беларусью

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия приняла решение закрыть границу с Беларусью для перемещения людей в связи с распространением COVID-19.
«Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — пояснил он на оперативном совещании с вице-премьерами.
Погранкомитет Беларуси пока не принимал решений в связи с закрытием РФ границы с республикой для передвижения людей, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский.
| 2020-03-16T11:33:14+00:00 16 марта 2020, 12:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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