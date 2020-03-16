Россия закрывает границу с Беларусью

«Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — пояснил он на оперативном совещании с вице-премьерами.

Погранкомитет Беларуси пока не принимал решений в связи с закрытием РФ границы с республикой для передвижения людей, погранпостов с белорусской стороны по-прежнему нет, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский.