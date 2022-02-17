Москва выслала из РФ заместителя посла США Барта Гормана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

США в свою очередь считают, что высылка была необоснованной и обещают ответить на эту меру.

О высылке Гормана стало известно после визита посла США Джона Салливана в МИД России.

Пресс-атташе американского посольства Джейсон Ребхольц подтвердил агентству информацию о высылке дипломата.

«Действия России в отношении заместителя руководителя дипломатической миссии мы считаем эскалационным шагом и рассматриваем возможность ответа. Заместитель посла Горман имел действующую визу, он пробыл в России менее трех лет», — сказал Ребхольц.

Накануне Салливан прибыл в резиденцию Министерства иностранных дел России и покинул здание спустя 15 минут. Американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита.

Он также не стал подтверждать получение ответа Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.

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