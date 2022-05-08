Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия стягивает зенитно-ракетные силы армии РФ на север оккупированного Крыма — к селу Филатовка, расположенному вблизи Херсонской области.

Об этом сообщают «Схемы«. На снимках Planet Labs за 6 мая, которые есть в распоряжении журналистов, можно увидеть увеличение российской военной техники на двух участках населенного пункта Филатовка.

По словам военного эксперта, на этой территории расположен склад горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около 200 боевых бронированных машин и командных автомобилей. Появилась и крупногабаритная техника, которая может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

«По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня «Смерч», противовоздушные комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – рассказал «Схемам» военный эксперт.

Такая техника может быть использована для обстрела позиций украинских военных.