Назначен новый командующий российскими миротворческими силами в Карабахе.

Как передает АПА, об этом сообщает армянское издание «Грапарак» со ссылкой на свой источник.

«Российское правительство решило отозвать командующего миротворцами в Карабахе, заменив Андрея Волкова на другого человека. Звание нового командира — генерал-полковник, опытный военный, участвовавший в российских войнах, он известен в Минобороны России своей волей, качествами. Он один из самых доверенных людей министра обороны России Сергея Шойгу, с которым работал много лет. Он приходит, чтобы урегулировать ситуацию», — пишет издание.

Издание отмечает, что Волков уже готовится уходить, и ожидается, что новый командир прибудет в Карабах в ближайшие дни.