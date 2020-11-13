Россия проинформировала США и Францию о своих усилиях по урегулированию в Карабахе

Россия проинформировала США и Францию, которые вместе с РФ являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, о своих усилиях по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает ТАСС, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на видеосовещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха, которое провел в пятницу президент России Владимир Путин.

«Мы проинформировали подробно наших коллег, прежде всего из Франции и США как сопредседателей вместе с нами Минской группы ОБСЕ. Я разговаривал с министром иностранных дел Франции, подробно изложил ему ситуацию и те усилия, которые мы предпринимали. Говорили мы также с американскими коллегами, — отметил Лавров. — В Нью-Йорке Совет Безопасности ООН был полностью проинформирован о тех усилиях, которые были предприняты Россией и позволили прийти к заключению соглашения от 9 ноября».

Россия по просьбе ООН договаривается с Азербайджаном и Арменией о том, чтобы структуры Всемирной организации могли присутствовать в Карабахе, сообщил Лавров.

«Мы находимся в контакте с международными организациями, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Это прежде всего управление верховного комиссара по делам беженцев, управление по координации гуманитарных вопросов ООН и программа развития ООН. Все эти структуры имеют свое присутствие в регионе, но не непосредственно в Нагорном Карабахе. Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свое присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе», — сказал Лавров.