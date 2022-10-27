Начатая Россией война в Украине ускорит отход мира от ископаемого топлива, пик спроса на все три главных его вида – уголь, нефть и даже газ – будет достигнут в конце этого – середине следующего десятилетий, считает Международное энергетическое агентство (МЭА). Россия в этой ситуации проиграет: ее доля на мировом рынке энергоресурсов упадет к 2030 г. на треть, а на рынке газа – вдвое, говорится в годовом докладе МЭА о перспективах энергетического рынка.

«В результате вторжения России в Украину энергетические рынки и политика изменились не только в настоящее время, но на десятилетия, – заявил исполнительный директор агентства Фатих Бироль. – На наших глазах происходят драматические перемены в мире энергоресурсов. Реакция правительств обещает сделать эти события историческим и решительным поворотным пунктом». В ответ на украинский кризис страны могут и должны ускорить переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), считают в агентстве.

Ранее МЭА уже прогнозировало достижение пикового спроса на рынках угля и нефти, теперь к ним добавилась оценка по газу. «После быстрого роста потребления газа в последнее десятилетие мы полагаем, что золотой век газа подходит к концу», – пояснил Бироль в разговоре с Financial Times. Он добавил: «Теперь мы ожидаем пика для всех видов ископаемого топлива в районе 2030 г.». (moscowtimes.ru)