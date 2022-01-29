Россия продолжает передислокацию подразделений вооруженных сил в Республику Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, передает РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, на территорию республики были переброшены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Они были доставлены в страну железнодорожным эшелоном.

Прибывший дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести в транспортно-пусковых контейнерах по 12 зенитных ракет.

Как отмечают представители ведомства, после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебно-боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и России.

Напомним, ранее российская сторона также завершила перебазирование на территорию республики истребителей Су-35 (aif. ru)