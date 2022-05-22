По данным британской разведки, единственная действующая в России оперативная рота боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», вероятно, была развернута на Северодонецком направлении наступления на Донбассе.

Как передает Укринформ, об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Твиттере.

«Их присутствие свидетельствует о том, что к этой атаке причастна Центральная группа войск (ЦГВ), являющаяся единственным формированием, применяющим эту машину. Ранее ЦГВ понесла большие потери, не сумев прорваться в восточный Киев на первом этапе вторжения», — говорится в отчете.

Британская разведка отмечает, что Россия разработала «Терминатор» после того, как выявила необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, которые она использовала во время афганской и чеченской войн.

Отмечается, что район Северодонецка остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако, имея максимум десять «Терминаторов», они вряд ли будут оказывать существенное влияние на кампанию, считают в разведке Британии.