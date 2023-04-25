Спустя несколько месяцев после того, как стало известно, что американская корпорация Yum! Brands, владеющая сетью ресторанов быстрого питания KFC, уходит из России, в стране начали открывать новые заведения в тех же помещениях.

25 апреля в помещении бывшего флагманского ресторана KFC на Тверской-Ямской в Москве открылось заведение с названием Rostic’s.

ТАСС со ссылкой на Татьяну Шаманскую, гендиректора «Юнирест», которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, сообщает, что на месте KFC планируют открыть 40 ресторанов Rostic’s в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, еще 26 откроются в Московской области до конца следующего месяца.

Rostic’s не имеет права использовать названия блюд KFC, но от кражи меню не отказывается. Константин Котов, совладелец компании «Смарт Сервис», выкупившей активы Yum! Brands в России, в комментарии РБК пообещал, что цены и блюда будут такими же, как были в KFC, вот только на замену популярным «Твистер» и «Боксмастер» придут фирменные «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Ранее аналогичым образом изменить названия в меню в пришлось сети ресторанов фастфуда «Вкусно и точка», которая пришла на смену McDonald’s в России.