Россия продолжает вербовать иностранных наемников для войны в Украине в Сирии и Ливии, им будут выплачивать $300–600. Об этом сообщило 13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Путинская Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр-эз-Зор). После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу «Хмеймим» двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы [аэродрома] Чкаловский в Московской области», – сообщили в ГУР.

Отмечается, что в последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого «Ополчения национальной обороны» и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии. Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.

Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине. /gordonua.com/